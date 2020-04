Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une bonne nouvelle pour le départ de Mbappé au Real Madrid...

Publié le 5 avril 2020 à 18h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement ne pas rejoindre le club madrilène cet été, qui reporterait ainsi à plus tard son offensive pour le recruter.

Arrivé au PSG en 2017 en provenance de l’AS Monaco à seulement à 17 ans, Kylian Mbappé a changé de statut en débarquant au sein du club de la capitale. Recruté en tant que grand espoir, l’attaquant français est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, et encore plus depuis le sacre de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2018. Ainsi, les plus grands clubs d’Europe rêvent maintenant d’arracher la signature de Kylian Mbappé, et c’est notamment le cas du Real Madrid, annoncé de longue date sur les traces de l’international français de 21 ans. Toutefois, alors qu’il était annoncé que les Merengue pourraient passer à l’action lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, ce scénario devrait finalement rester sans suite…

« Je ne vois pas Mbappé au Real Madrid »