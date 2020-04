Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se précise pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2020 à 8h45 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé ne devrait finalement pas quitter le PSG durant l'été. Une décision signée Leonardo qui ne ferait que retarder l’échéance...

Le prochain mercato estival du PSG s’annonce très mouvementé. Leonardo devra faire face aux nombreuses offensives des cadors européens sur les dossiers chauds du club de la capitale. Ainsi, le Real Madrid pourrait revenir à l’assaut pour tenter de s’offrir Kylian Mbappé. La pépite du PSG a souvent été liée à un départ vers la Casa Blanca l’été dernier. Mbappé est-il sur le départ ? Les dirigeants du club seraient clairs sur le sujet...

Mbappé au Real Madrid en 2021 ?