Mercato - PSG : Leonardo contraint d’oublier cette piste de longue date ?

Publié le 5 avril 2020 à 7h45 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain depuis plus d’un an, Allan devrait s’éloigner doucement mais surement.

L’histoire d’Allan avec le Paris Saint-Germain a commencé en 2018, avec une double confrontation en Ligue des Champions. Thomas Tuchel a été séduit par le milieu du Napoli et a réclamé son recrutement à Antero Henrique, le directeur sportif de l’époque. Ce dernier a échoué et Leonardo, une fois revenu au PSG, a décidé de prendre le dossier en main. Il n’a pas eu plus de chances que son prédécesseur, puisque le Brésilien milite toujours au Napoli...

Le PSG c’est du passé, pour Allan