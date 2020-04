Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti sacrifié pour une piste estivale de Leonardo ?

Publié le 5 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour mettre la main sur Miralem Pjanic, Leonardo semblerait contraint de proposer en échange les services de Marco Verratti que la Juventus apprécierait particulièrement. De quoi jeter un froid sur une arrivée du Bosnien au PSG ?

Miralem Pjanic, Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali, Paul Pogba… Leonardo aurait coché le nom de tous ces milieux de terrain en marge du mercato estival. L’un des objectifs du directeur sportif du PSG serait de redessiner les contours de l’entrejeu parisien pour la saison prochaine. L’ancien milieu de terrain de l’OL et de la Roma serait une piste concrète du PSG, mais pour mener à bien cette opération, le champion de France devrait sacrifier une figure forte de son projet.

Verratti contre Pjanic ? Le deal proposé par la Juve