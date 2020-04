Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani à Boca Juniors ? Benedetto valide !

Publié le 5 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani pourrait s’envoler vers Boca Juniors, Dario Benedetto, ancien du club argentin, a validé cette option.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani voit la fin de son aventure parisienne se rapprocher. La question est désormais de savoir quelle sera la prochaine destination du Matador. A 33 ans, l’Uruguayen ne manque pas de prétendants et de plus en plus, il est question d’un intérêt de Boca Juniors. A Buenos Aires, Cavani pourrait alors pallier l’absence de Dario Benedetto dans le cœur des supporters, parti l’été dernier à l’OM. L’attaquant argentin s’est d’ailleurs confié sur ce dossier XXL de Boca Juniors.

« Il peut faire du très bon travail »