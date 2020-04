Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani sera obligé de faire un sacrifice l’été prochain !

Publié le 4 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Edinson Cavani devra se trouver un nouveau club. Avec un salaire forcément moins important…

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani devrait quitter gratuitement le PSG à l’issue de la saison, puisque le buteur uruguayen arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes. Plusieurs clubs étrangers tels que Naples, Boca Juniors ou encore l’Inter Miami auraient déjà Cavani dans leur collimateur et souhaiteraient profiter de l’opportunité pour le récupérer libre après son départ du PSG. Et de son côté, Cavani va devoir se préparer un gros changement… financier !

Cavani devra baisser son salaire

En effet, peu importe la destination qu’il finira par choisir, Edinson Cavani sera forcément contraint de revoir ses prétentions salariales à la baisse. Et alors qu’il percevrait actuellement 1,5M€ brut par mois au sein du PSG, le buteur uruguayen ne pourra raisonnablement pas en réclamer autant à ses prétendants. Seule bonne nouvelle pour Cavani : il devrait toucher une belle prime à la signature en faisant jouer la concurrence.