Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour Sadio Mané !

Publié le 4 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Sadio Mané devrait finalement rester à Liverpool l’été prochain à en croire la presse anglaise.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 31 décembre dernier, le Real Madrid a amorcé le contact avec les représentants de Sadio Mané dans l’optique d’un transfert l’été prochain. L’attaquant sénégalais de Liverpool, qui s’est imposé comme une référence mondiale ces dernières années, serait donc l’une des nouvelles priorités de Zinedine Zidane. Mais le Real Madrid serait déjà fixé pour Mané…

Mané devrait rester à Liverpool

Comme l’a révélé The Athletic, Liverpool ne serait absolument vendeur dans ce dossier et souhaiterait conserver Sadio Mané l’été prochain. Le Real Madrid pourrait donc avoir beaucoup de mal à convaincre le club anglais en cas d’offre concrète, et reste à savoir ce que décidera le principal intéressé et s’il serait en mesure de forcer un départ vers l’Espagne.