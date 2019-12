Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Premier contact avec Sadio Mané !

Publié le 31 décembre 2019 à 16h45 par Alexis Bernard

Fortement intéressé par Sadio Mané pour le prochain mercato estival, le Real Madrid aurait effectué les premières manœuvres auprès de son clan.

Le Real Madrid cherche un nouveau buteur de classe mondiale. Les forts probables départs de Gareth Bale et James Rodriguez, dans les mois à venir, incitent les dirigeants à vouloir mettre la main sur un nouvel atout offensif. Un talent que Zinedine Zidane souhaiterait associer à Karim Benzema, dont la prolongation est dans les tuyaux. Dans la short-list de Zizou, il y a un garçon qui dispose d’une excellente cote : Sadio Mané ! Et selon nos informations, le Real Madrid a passé la première vitesse dans le dossier. Des premiers contacts auraient eu lieu, récemment, avec les représentants du joueur. Un début de discussion pour préparer le dossier et construire les bases d’une négociation qui pourrait intervenir d’ici l’été prochain. D’après plusieurs indiscrétions, il se murmure même que Zinedine Zidane et Sadio Mané se seraient déjà parlé… L’occasion pour l’entraîneur madrilène de lui faire part de son envie de le voir rejoindre Madrid.