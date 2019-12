Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet est passé proche d'un coup de tonnerre pour son avenir !

Publié le 31 décembre 2019 à 16h00 par A.M.

Auteur d'une énorme fin d'année, Dimitri Payet se prépare afin de démarrer 2020 de la même façon. Et pourtant, l'été dernier, le numéro 10 de l'OM était loin de s'imaginer un tel parcours et serait même passé proche d'un départ.

Après une saison poussive, Dimitri Payet est de retour à son meilleur niveau. Sous les ordres d'André Villas-Boas, l'ancien Stéphanois a d'abord eu du mal à trouver son rythme, mais a réalisé une fin d'année tonitruante. Véritable maître à jouer de l'OM, Dimitri Payet brille et pourrait bien être l'un des principaux acteurs d'une future qualification européenne du club phocéen. A mi-saison, les Marseillais sont en tout cas bien partis puisqu'ils s'imposent comme un solide dauphin du PSG et le doivent en grande partie à Dimitri Payet.

Payet était proche de Besiktas