Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 31 décembre 2019 à 12h00 par B.C.

Alors que Luis Suarez semble proche de la fin au FC Barcelone, l'international uruguayen affiche sa confiance à l'idée de prolonger son contrat chez les Blaugrana.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone semble s'activer pour trouver un nouvel avant-centre. En effet, le club catalan voudrait enrôler un attaquant afin de préparer la succession de Luis Suarez, sous contrat jusqu'en 2021 et qui fêtera ses 33 ans en janvier prochain. Parmi les priorités du club culé, on retrouverait notamment Lautaro Martinez, en pleine réussite du côté de l'Inter Milan. Néanmoins, Luis Suarez n'a pas encore dit son dernier mot pour son avenir.

« Lorsqu'il faudra parler, nous devrions nous en sortir »