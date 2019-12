Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela se précise pour le successeur de Luis Suarez…

Publié le 27 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on cherche actuellement l’attaquant qui viendra faire oublier. Une quête dont les résultats commenceraient à s’affiner.

Le mercato estival 2020 se préparerait dès maintenant au FC Barcelone. En Catalogne, on attendrait au moins un renfort à chaque ligne. Et devant, c’est surtout la succession de Luis Suarez que la direction blaugrana voudrait régler. A bientôt 33 ans, l’Uruguayen se rapproche de la fin et il faut donc trouver celui qui viendra le faire dans quelques années. Qui sera donc l’heureux élu ? Il ne serait visiblement plus que 2 en course.

La recherche se précise