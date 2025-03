Crise à l'OM, la «folie» de Longoria fait des dégâts !

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce bouillante à l’Olympique de Marseille après les récentes défaites, avec une Ligue des Champions qui pourrait bien s’éloigner. Mais selon Éric Di Meco, cette saison marseillaise a basculé bien avant, avec les craquages de Mehdi Benatia ainsi que de Pablo Longoria sur l’arbitrage.

Rien ne va plus à Marseille. Tout le monde pensait que la deuxième place était quasiment acquise à l’OM, surtout avec la méforme hivernale de l’AS Monaco et le manque de véritable challengers. Mais Roberto De Zerbi et ses hommes se sont mis en difficulté tous seuls, avec trois défaites consécutives face au RC Lens (0-1), au PSG (3-1) et tout récemment face au Stade de Reims (3-1).

« Si tu veux faire une hiérarchie de responsabilité tu mets le coach derrière, mais aussi les dirigeants ! »

Et si tout s’était joué avant ? Selon Éric Di Meco, qui a notamment remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM, il n’y a pas que De Zerbi et les joueurs qui sont coupables de cette crise. « Les premiers responsables sont les joueurs. Après, si tu veux faire une hiérarchie de responsabilité tu mets le coach derrière, mais aussi les dirigeants ! Parce qu’il y a eu plusieurs épisodes et notamment ces épisodes de folie sur l’arbitrage » a expliqué l’ancien défenseur, au micro de RMC Sport.

Benatia et Longoria dans le viseur

Il fait évidemment référence aux énormes craquages de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, qui ont violemment critiqué l’arbitrage depuis le début de l’année 2025. Le directeur sportif avait été suspendu pour trois mois ferme après le 16e de finale de Coupe de France du 14 janvier dernier, face au LOSC (1-1, 3-4 aux t.a.b.) après s’en être pris à Mr Benoit Bastien. Pour le président de l’OM, sa sortie de la fin février après une défaite à Auxerre (3-0) reste encore dans toutes les mémoires, tout comme sa lourde suspension de 15 matchs ferme.