Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive est bien prévue pour Neymar !

Publié le 27 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Alors que la presse catalane révélait récemment la possibilité d'un retour à la charge du FC Barcelone pour Neymar, ESPN confirme la tendance.

Le feuilleton Neymar semble n'avoir jamais réellement pris fin. En effet, alors que le Brésilien a tout fait l'été dernier pour quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone, En vain, les deux n'ayant jamais réussi à tomber d'accord pour un transfert. Mais depuis la fermeture du mercato d'été, le nom de Neymar continue de circuler du côté de la Catalogne. Et visiblement, c'est encore loin d'être terminé.

Le Barça va relancer le feuilleton Neymar