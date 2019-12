Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Dugarry sur l'arrivée de Villas-Boas!

Publié le 27 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, André Villas-Boas n'a pas perdu de temps pour faire l'unanimité. Et pourtant, Christophe Dugarry était loin d'être convaincu par ce choix.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a décidé de miser sur André Villas-Boas pour succéder à Rudi Garcia sur son banc. Un choix qui a été très commenté compte tenu des récentes expériences de celui qui a longtemps été présenté comme le Special Two , à savoir le successeur de José Mourinho. Mais force est de constater que le choix de l'OM porte ses fruits jusque-là. Le club phocéen vient effectivement de boucler la première partie de saison de Ligue 1 à la deuxième place et se présente comme un solide dauphin du PSG. Christophe Dugarry reconnait donc qu'il s'était trompé au moment de la nomination d'André Villas-Boas.

«Je n'étais pas forcément fan de l'idée Villas-Boas»