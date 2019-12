Mercato - Manchester United : Les pistes pour le mercato hivernal…

Foot - Mercato - Manchester United

Publié le 26 décembre 2019 à 22h45 par T.M.

Les temps sont durs à Manchester United. Ainsi, chez les Red Devils, on pourrait bien profiter du mois de janvier pour donner un second souffle au groupe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Comme chaque saison, Manchester United prétend à jouer les premières places en Premier League. Toutefois, c’est loin d’être le cas pour les Red Devils. Les mauvais résultats s’accumulent et les carences sont nombreuses au sein de l’effectif d’Ole Gunnar Solskjer. La direction mancunienne pourrait ainsi profiter du mercato hivernal pour résoudre cela. Et durant le mois de janvier, Manchester United pourrait bien être actif !

Objectif Haaland ?

Grâce à sa puissance financière, Manchester United pourrait être l’un des grands acteurs du mercato hivernal. Et actuellement, un nom revient dans toutes les discussions : Erling Braut Haaland. Le Norvégien est la révélation de ce début de saison. Actuellement à Salzbourg, l’attaquant de 19 ans est courtisé par de nombreux clubs, mais les Red Devils seraient idéalement placés. Et Haaland pourrait ne pas être le seul renfort de janvier pour Solskjaer. En effet, les pistes Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Christian Eriksen (Tottenham) reviennent avec insistance. De même, il avait aussi été question d’un intérêt pour Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo, défenseurs centraux du FC Barcelone.