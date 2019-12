Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Qui pour remplacer Valverde ?

Publié le 26 décembre 2019 à 3h00 par A.M.

Malgré des résultats globalement positifs, Ernesto Valverde est régulièrement annoncé sur le départ. Et la liste des entraîneurs pour lui succéder est déjà bien fournie.

Dans les prochains mois, l'avenir d'Ernesto Valverde va devenir un sujet récurrent dans l'actualité du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat du technicien espagnol prend fin en juin prochain, et une prolongation ne semble pas dans les tuyaux. Il faut dire que si les résultats du Barça sont loin d'être catastrophiques, le jeu pratiqué par les Catalans est loin de faire l'unanimité. Par conséquent, le club blaugrana semble déjà avoir des pistes pour le remplacer.

Koeman, le favori

Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino fait partie des prétendants, tout comme Marcelo Gallardo, bien que ce dernier ait annoncé sa volonté de rester à River Plate. Toutefois, le grand favori se nomme Ronald Koeman qui présente l'avantage de bien connaître la maison catalane, mais aussi de disposer d'une clause lui permettant de quitter la sélection des Pays-Bas après l'Euro 2020 l'été prochain. Par conséquent, Koeman est bien le favori pour prendre la succession d'Ernesto Valverde.