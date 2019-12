Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces trois jolis coups de l’ère McCourt…

Publié le 25 décembre 2019 à 1h00 par G.d.S.S.

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt, le club phocéen a réussi quelques jours dans son effectif. Voici les trois meilleurs.

En octobre 2016, au terme d’un feuilleton qui aura trainé pendant plusieurs mois, Margarita Louis-Dreyfus a finalement revendu l’OM à un homme d’affaires américain : Frank McCourt. Rapidement, une nouvelle politique sportive a été mise en place avec Jacques-Henri Eyraud à la présidence et Andoni Zubizarreta en tant que directeur sportif. Et si tout n’a pas été parfait ces trois dernières années, l’OM a tout de même réussi quelques jolis coups.

Les réussites de l’OM version McCourt

Morgan Sanson, qui a été recruté par l’OM en janvier 2017 en provenance de Montpellier pour seulement 9M€, est clairement monté en puissance ces dernières années au Vélodrome. Assurément le recrutement le plus rentable d’Andoni Zubizarreta. Mais la gestion des jeunes issus du centre de formation a également été intéressante à l’OM, avec surtout le cas Boubacar Kamara puisque le jeune défenseur a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au club ces derniers mois. Et enfin, comment ne pas penser au recrutement d’André Villas-Boas, qui connaît actuellement une très belle réussite à l’OM et qui apparaît comme l’un des gros coups depuis le début de l’ère McCourt.