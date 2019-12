Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces premières victoires de Leonardo...

Publié le 24 décembre 2019 à 8h30 par G.d.S.S.

Nommé au poste de directeur sportif du PSG l’été dernier, Leonardo a déjà réussi son retour dans la capitale à plus d’un titre. Explications.

Antero Henrique ayant été remercié par le PSG à l’issue de l’exercice 2018-2019, c’est donc Leonardo qui a été à nouveau nommé à la direction sportive du club de la capitale. Le Brésilien avait déjà occupé cette fonction, avec succès, à l’aube du projet QSI entre 2011 et 2013. Et pour son grand retour au PSG, Leonardo a déjà remporté de grandes victoires ces derniers mois…

Leonardo, un retour gagnant

En effet, le directeur sportif du PSG a vécu un mercato estival très agité, avec la gestion de l’épineux feuilleton Neymar qui a fait couler beaucoup d’encre. De par sa fermeté dans les négociations avec Barcelone, Leonardo a réussi à faire valoir les intérêts du PSG, et la star brésilienne est finalement restée au Parc des Princes. Par ailleurs, les recrutements de Keylor Navas et Mauro Icardi, les deux gros coups de l’été pour Leonardo, se sont avérés payants. Et enfin, de manière plus globale, on notera sa très bonne communication qui a permis de libérer Thomas Tuchel de certains sujets sensibles en conférence de presse.