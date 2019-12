Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille pour l'avenir de Camavinga !

Publié le 22 décembre 2019 à 7h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec de nouveaux cadors européens, dont le Real Madrid, pour Eduardo Camavinga. Sylvain Armand, coordinateur sportif du Stade Rennais, s’est prononcé sur l’avenir de sa pépite.

Sylvain Armand veut protéger Eduardo Camavinga. Véritable révélation de ce début de saison en Ligue 1, le milieu de terrain de 17 ans aurait tapé dans l’œil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à être tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga. Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, et bien d’autres grands clubs européens auraient également coché le nom de la pépite du Stade Rennais. Lors d’un entretien accordé à RTL , Sylvain Armand a annoncé la couleur pour l’avenir d’Eduardo Camavinga.

«Si une offre de 100M€ arrive ? On n’en est pas là»