Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba serait réglé pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2019 à 6h45 par T.M.

Toujours à Manchester United, Paul Pogba souhaiterait toujours partir cet hiver. Direction le Real Madrid ? Pas sûr…

Du côté du Real Madrid, le nom de Paul Pogba est encore et toujours évoqué. Malgré l’échec durant l’été, Zinedine Zidane n’aurait pas oublié son compatriote. Cela tombe bien, le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United. Le mercato hivernal pourrait donc être la parfaite occasion pour que les deux parties s’unissent et commencent une belle histoire. Toutefois, du côté du Real Madrid, on aurait visiblement pris une grande décision concernant Pogba.

Pas de Pogba en janvier !

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola se serait renseigné auprès du Real Madrid pour savoir si un transfert était envisageable cet hiver. La réponse des Merengue aurait alors été claire selon Marca, c’est non. En effet, durant le mois de janvier, la Casa Blanca devrait avant tout se concentrer sur les ventes afin de rééquilibrer ses comptes après les dépenses XXL de l’été. Pour Pogba, cela ne devrait donc pas être cet hiver qu’un transfert au Real Madrid sera acté.