Mercato - PSG : Le dossier Paredes est un vrai casse-tête pour Leonardo !

Publié le 22 décembre 2019 à 5h15 par A.M.

Annoncé sur le départ cet hiver, Leandro Paredes vient d’enchaîner les bonnes prestations ce qui bouleverse la situation pour son avenir au PSG et offre un casse-tête à Leonardo.

« C'est impressionnant car il a donné beaucoup de qualité et d'intensité à notre jeu. Il gagne beaucoup de deuxièmes ballons pour nous, il travaille beaucoup défensivement et il a de la qualité avec le ballon, c'est clair. Maintenant, il est dans une bonne forme, avec une bonne capacité physique. Je suis très heureux pour lui qu'il ait les capacités de montrer ses qualités. On a pu voir à la télévision que tout le monde était heureux pour lui car il a eu cette possibilité de marquer ». Après la très belle prestation de Leandro Paredes contre l'ASSE (4-0), Thomas Tuchel se réjouissait de pouvoir enfin compter sur l'international argentin qui vient d’enchaîner plusieurs rencontres de haut niveau. Mais cela change les plans de Leonardo.

Faut-il toujours vendre Paredes ?

En effet, Leandro Paredes a longtemps été cité parmi la liste des joueurs sur le départ cet hiver à tel point que Leonardo pourrait utiliser l'Argentin comme monnaie d'échange afin d'attirer Emre Can. D'autre part, recruté pour 47M€ il y a un an, Paredes dispose toujours d'une belle cote et son départ pourrait rapporter une belle somme au PSG. Toutefois, les récentes belles prestations de l'ancien joueur de l'AS Roma pourrait bien changer les plans de Leonardo. Effectivement, faut-il réellement se séparer d'un joueur qui monte en puissance et qui commence à répondre présent après des débuts délicats ? C'est la question que le dirigeant brésilien va se poser à laquelle il va devoir répondre rapidement. Une chose est sure, c'est un casse-tête que Leonardo ne pensait pas devoir résoudre il y a encore quelques semaines.