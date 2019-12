Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus prévient Leonardo pour l’une de ses priorités !

Publié le 21 décembre 2019 à 14h45 par T.M.

Intéressé par Emre Can, Leonardo pourrait finalement renoncer à un échange avec Leandro Paredes. La Juventus aurait alors soumis un nouveau plan pour cette opération.

Après avoir été mis en échec cet été, Leonardo serait décidé à revenir à la charge pour Emre Can cet hiver. Et cette fois, le joueur de la Juventus, en difficulté dans le Piémont, pourrait bien dire oui au PSG. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui doit désormais se mettre d’accord avec la Vieille Dame. Selon les dernières informations de Calciomercato.com , un échange entre Leandro Paredes et Can ne serait plus forcément d’actualité, il va donc falloir trouver une autre solution.

Un prêt avec option d’achat ?