Mercato - PSG : Leonardo s’activerait pour boucler cet échange XXL !

Publié le 20 décembre 2019 à 20h45 par A.D.

Alors qu’il voudrait apporter de la taille au milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo, serait déterminé à recruter Emre Can. Pour parvenir à ses fins, le directeur sportif du PSG compterait se servir de Leandro Paredes.

Leonardo voudrait plus que jamais échanger s'attacher les services d'Emre Can. Peu satisfait par les performances du milieu de terrain argentin, le directeur sportif du PSG voudrait s’en débarrasser dès le mois de janvier. Pour le remplacer, Leonardo songerait de plus en plus à Emre Can, qui se trouve dans une situation très compliquée à la Juventus. Selon les dernières informations de Tuttosport , l’ancien du Milan AC aurait de grandes chances de trouver un accord avec la Juventus pour ce dossier XXL.

Leonardo séduit par le profil d’Emre Can ?