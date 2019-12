Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola annonce la couleur pour l’avenir de Pogba !

Publié le 20 décembre 2019 à 19h30 par A.D.

Paul Pogba se sentirait bien à Manchester United. Comme son agent Mino Raiola l’a expliqué, La Pioche voudrait réaliser de grandes choses avec les Red Devils.

Paul Pogba n’envisagerait pas un départ. C’est en tous les cas ce qu’a précisé Mino Raiola. Lors du dernier mercato estival, le champion du monde français aurait pu quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid ou la Juventus. Alors qu’il est finalement resté chez les Red Devils , Paul Pogba serait toujours dans le viseur de Zinedine Zidane. Lors d’un entretien accordé au Telegraph , Mino Raiola a lâché ses vérités sur l’avenir de La Pioche .

«Paul Pogba aimerait gagner des titres à Manchester United»