Mercato - Real Madrid : Raiola fait une grande annonce pour l’avenir de Paul Pogba

Publié le 20 décembre 2019 à 16h00 par T.M.

Alors que l’incertitude règne autour de l’avenir de Paul Pogba à Manchester United, Mino Raiola, son agent, est sorti du silence.

Après avoir animé le mercato estival, Paul Pogba pourrait à nouveau être au cœur du mercato hivernal. En effet, un départ du Français semble toujours d’actualité à Manchester United et le Real Madrid, surtout Zinedine Zidane, n’aurait pas renoncé. Et alors qu’au sein des Red Devils, le départ de Pogba serait quasiment acquis pour certains, Ole Gunnar Solskjaer a tenu à être clair ce vendredi en conférence de presse. « Pogba ne sera pas vendu en janvier », a assuré l’entraîneur de Manchester United. Et Mino Raiola, l’agent du champion du monde, en a rajouté une couche.

Pas de départ pour Pogba !