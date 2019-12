Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Tuchel… Mauro Icardi pourrait prendre une décision retentissante !

Publié le 20 décembre 2019 à 15h45 par T.M.

Actuellement prêté au PSG, Mauro Icardi serait également dans les petits papiers du Real Madrid. Et cela pourrait ne pas laisser insensible l’Argentin.

Passé par le centre de formation du FC Barcelone, Mauro Icardi pourrait bien retrouver l’Espagne. Mais cette fois, c’est au Real Madrid que l’Argentin pourrait poser ses valises. En effet, selon les informations d’ El Desmarque , Florentino Pérez suivrait de près le natif de Rosario et ce depuis longtemps. Il pourrait ainsi penser à lui pour venir épauler Karim Benzema. Et si Leonardo tente actuellement de lever l’option d’achat d’Icardi, négociée avec l’Inter Milan au moment de son prêt, le principal intéressé pourrait bien prendre une grande décision.

Le Real Madrid plutôt que le PSG ?