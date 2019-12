Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de Marquinhos ?

Publié le 20 décembre 2019 à 12h01 par La rédaction

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Marquinhos semblait très bien parti pour prolonger son bail à Paris. Mais des complications sont intervenues. De quoi jeter un froid sur l'avenir du Brésilien ?

Depuis son arrivée en 2013, Marquinhos s'est imposé comme un cadre du Paris Saint-Germain. Nommé vice-capitaine par Thomas Tuchel, le Brésilien est désormais très important sur le terrain comme dans le vestiaire. Par conséquent, Leonardo a décidé de s'appuyer sur son compatriote pour incarner l'avenir du PSG. Ainsi, comme pour Marco Verratti, une prolongation est envisagée et des discussions ont débuté depuis plusieurs semaines, comme révélé par Le 10 Sport. Mais des premières tensions sont apparus entre Leonardo et le clan Marquinhos. Suffisant pour remettre en cause son avenir ?

Prolongation compliquée pour Marquinhos

En effet, alors que les deux parties semblent s'être entendues sur la durée du nouveau contrat de Marquinhos qui devrait être allongé de deux saisons, des divergences sont apparues au niveau salarial, comme annoncé par Le 10 Sport. A tel point que les discussions sont désormais au point mort. Et toujours selon nos informations, cette situation n'est pas passée inaperçue sur le marché. Manchester City et le Real Madrid se sont ainsi positionnés dans l'espoir de récupérer l'international brésilien dont le contrat court toutefois jusqu'en juin 2022 au PSG.



