Mercato - PSG : Thomas Tuchel se livre sans détour sur sa situation au PSG !

Publié le 20 décembre 2019 à 15h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ, Thomas Tuchel a affiché son bonheur d’entraîner le PSG et remercie les dirigeants de la confiance qu’ils ont placé en lui depuis un an et demi.

Même si son contrat court jusqu’en 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel ne semble avoir aucune garantie sur son avenir au club. En effet, l’entraîneur allemand a été annoncé dans le viseur de cadors étrangers comme le Bayern Munich et Arsenal ces dernières semaines. De plus, si le PSG venait à rater une nouvelle fois sa campagne en Ligue des Champions, Tuchel pourrait prendre la porte. En attendant, il a confié son bonheur d’entraîner le club de la capitale ce vendredi en conférence de presse.

« Un cadeau pour moi »