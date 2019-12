Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde se prononce sur le mercato hivernal !

Publié le 20 décembre 2019 à 14h30 par La rédaction

Ernesto Valverde s’est prononcé sur le prochain mercato hivernal et a évoqué la situation de Jean-Clair Todibo annoncé sur le départ au FC Barcelone.

Le prochain mercato hivernal approche à grands pas et l’avenir de plusieurs joueurs demeure incertain au FC Barcelone. C’est notamment le cas de Jean-Clair Todibo. Le défenseur français ne rentre pas dans les plans d’Ernesto Valverde et pourrait être amené à quitter la Catalogne lors du prochain mercato hivernal. Le Milan AC et Manchester United lui feraient les yeux doux et le Barça demanderait près de 25M € pour libérer Jean-Clair Todibo.

« Je n’attends aucune modification »