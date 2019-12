Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Paredes ?

Publié le 20 décembre 2019 à 17h45 par T.M.

Annoncé du côté de la Juventus, dans le cadre d’un échange avec Emre Can, Leandro Paredes pourrait finalement rejoindre un autre club italien.

Après un passage à l’AS Rome, Leandro Paredes pourrait bien retrouver la Serie A. En effet, à l’approche du mercato hivernal, un départ du PSG est de plus en plus évoqué pour l’Argentin. Reste à connaitre sa destination. Et selon les informations de Tuttosport, cela pourrait bien être la Juventus avec un possible échange avec Emre Can. Néanmoins, de l’autre côté des Alpes, le profil de Paredes plait énormément et pas seulement à la Vieille Dame.

Attention à Naples !