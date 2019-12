Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de boucler un échange XXL ?

Publié le 20 décembre 2019 à 8h45 par G.d.S.S.

Désireux de boucler le recrutement d’Emre Can durant le mercato hivernal, Leonardo serait en train de négocier un échange avec la Juventus, incluant Leandro Paredes. Et le directeur sportif du PSG pourrait prochainement boucler l’opération…

En difficulté depuis son arrivée au PSG en janvier 2019 pour 47M€ en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes doit désormais affronter une concurrence importante dans l’entrejeu. Le milieu de terrain argentin est donc logiquement annoncé sur le départ, d’autant que Leonardo étudierait depuis maintenant plusieurs semaines la possibilité d’un échange avec la Juventus pour attirer Emre Can. Et la presse italienne dégage une tendance positive dans ce dossier pour le directeur sportif du PSG.

Un échange Paredes-Emre Can en très bonne voie ?