Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec une piste XXL ?

Publié le 20 décembre 2019 à 12h15 par La rédaction

Le PSG aurait ciblé Milan Skriniar pour prendre la succession de Thiago Silva. Et l’Inter serait disposé à se séparer du défenseur central.

Milan Skriniar est un élément indéboulonnable de l’effectif d’Antonio Conte. Le Slovaque est l'un des rares joueurs à avoir disputé la totalité des matchs de l’Inter depuis le début de la saison. Aligné en défense centrale, Milan Skriniar susciterait l’intérêt de nombreux clubs dont le PSG. Leonardo aurait pensé au défenseur pour prendre la succession de Thiago Silva dont le contrat arrive à son terme à la fin de la saison. Alors que l’Inter se serait toujours montré réticent à un départ, la porte de sortie serait désormais ouverte.

Un départ de l’Inter pour Skriniar ?