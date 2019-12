Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2019 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OL qui est en quête de renfort offensif, Julian Draxler n’envisagerait pas de quitter le PSG et programmerait même de prolonger son contrat dans la capitale.

« Et je me sens chez moi dans le club et en ville. J’ai un contrat jusqu’en 2021. Il se peut que je prolonge mon engagement au PSG », confiait récemment Julian Draxler dans un entretien accordé à Spox , affichant donc son bonheur d’être au PSG. Ces dernières heures, un intérêt de l’OL a été révélé pour le milieu offensif allemand, mais Leonardo aurait recalé le club rhodanien. D’ailleurs, Draxler aurait les idées claires quant à son avenir au PSG…

Draxler n’envisage pas un départ