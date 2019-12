Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang prêt à forcer son départ d'Arsenal ?

Publié le 20 décembre 2019 à 9h30 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2021, semble détérminé à changer d'air.

L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal a pris du plomb dans l'aile. Les négociations autour de sa prolongation auraient en effet connu un coup d'arrêt, alors que son contrat actuel court encore pour un an et demi. Selon nos informations, cette situation n'a pas tardé à attirer l'attention du FC Barcelone et de l'Inter, alors qu'en Angleterre les médias ont également évoqué le Real Madrid. Les Gunners espèrent que l'arrivée de Mikel Arteta pourra changer les choses, mais le Gabonais semble actuellement avoir les idées claires pour son avenir.

Aubameyang veut quitter Arsenal !