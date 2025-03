PSG : Le nouveau Griezmann a signé, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’annonce de la retraite d’Antoine Griezmann, l’équipe de France cherche son successeur, et c’est peut-être le PSG qui va lui offrir avec Désiré Doué. Et pour cause, selon son ancien entraîneur Julien Stéphan, le néo-international français finira dans le cœur du jeu, ce qui confirme sa capacité à compenser l’absence de Griezmann en Bleus.

En septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale, laissant ainsi un énorme vide en équipe de France. Il faut dire que le profil de créateur du joueur de l'Atlético de Madrid est très rare, mais quelques joueurs pourraient émerger pour reprendre son rôle. Maghnes Akliouche en fait partie, tout comme Désiré Doué, qui a connu sa première sélection dimanche dernier contre la Croatie. D'ailleurs, son ancien entraîneur Julien Stéphan, estime que le joueur du PSG, très polyvalent, finira par s'installer dans le cœur du jeu, confirmant ainsi qu'il peut s'imposer comme le successeur d'Antoine Griezmann.

Doué, un avenir dans le cœur du jeu ?

« En fait Dés, c’est l’incarnation d’une ambition assumée. Il est très ambitieux, mais il met tous les moyens qu’il faut pour assumer cette ambition. Il n’y a rien qui est laissé au hasard. C’est un grand, grand professionnel, avec une grosse culture de travail. Il a une volonté farouche tous les jours de travailler pour progresser. Beaucoup de respect, beaucoup d’écoute, très bonne éducation. Je crois qu’il faut rendre hommage aux parents, qui ont très bien élevé les deux, Désiré et Guéla (qui joue à Strasbourg et en sélection ivoirienne, ndlr). Ils ont programmé leurs enfants pour le haut niveau, avec après des qualités et des caractéristiques complètement différentes », lâche-t-il dans une interview accordée au Club des 5, avant d’en rajouter une couche.

«Je pense qu’il finira à terme dans le cœur du jeu»

« Je pense qu’il finira à terme dans le cœur du jeu. En fait, il est très complet. Il a une technique sous pression de top niveau. Il a une personnalité qui lui permet de prendre des responsabilités sur le terrain. Il ne se cache jamais. Il a une technique sous pression top. D’ailleurs, quand on a joué contre Paris l’année dernière, en championnat comme en Coupe de France, il a joué les deux matches en tant que milieu axial dans un milieu de terrain à deux. Parce que contre Paris, si tu veux un minimum de contrôle, il te faut des joueurs dans le cœur du jeu qui soient forts sous pression parce qu’ils pressent tellement bien et contre-pressent tellement bien que dans la réflexion, la première option c’était de le mettre lui, ton joueur le plus fort sous pression, à cet endroit là du terrain pour essayer justement de rivaliser », ajoute Julien Stéphan.