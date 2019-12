Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Todibo ?

Publié le 20 décembre 2019 à 12h30 par T.M.

Proche d’un départ du FC Barcelone cet hiver, Jean-Clair Todibo semblait proche du Milan AC. Mais cela pourrait bien changer…

Un an après son transfert au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait déjà quitter la Catalogne. En effet, n’ayant pas forcément les faveurs d’Ernesto Valverde, le Français pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et cela bouge énormément en coulisse pour l’ancien de Toulouse. Très courtisé, Todibo semblait proche de prendre la direction du Milan AC où Paolo Maldini en aurait fait sa priorité. Toutefois, ce vendredi, Sport dévoile un nouveau rebondissement dans ce dossier.

Un dossier relancé ?

Et durant le mois de janvier, Jean-Clair Todibo pourrait finalement prendre une direction bien différente de celle du Milan AC. En effet, selon le média espagnol, voilà que Manchester United aurait décidé de se mêler à la course pour le Français. Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait ainsi attirer le défenseur du FC Barcelone. Et avec la puissance financière des Red Devils, le club catalan pourrait voir ses exigences être exaucés pour le transfert de Todibo.