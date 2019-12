Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo aurait tranché pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2019 à 14h30 par T.M.

L’avenir de Jean-Clair Todibo est actuellement au centre de nombreuses rumeurs. Et le défenseur du FC Barcelone pourrait bien avoir pris sa décision pour la suite de carrière.

Arrivé en janvier dernier au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a pas énormément de temps de jeu à se mettre sous la dent. Derrière Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, l’ancien de Toulouse voit même Ronald Araujo venir le concurrencer. Une situation de plus en plus compliquée qui rapprocherait Todibo d’un départ à l’occasion du mercato hivernal. Plusieurs clubs seraient actuellement à l’affût pour le Français, qui aurait tranché dans ce dossier.

Direction le Milan AC ?