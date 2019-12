Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta prêt à frapper un grand coup avec... Gonzalo Higuain ?

Publié le 18 décembre 2019 à 13h00 par T.M.

L’OM a vu juste en recrutant Dario Benedetto. Néanmoins, Andoni Zubizarreta pourrait bien réserver un gros coup pour le poste d’attaquant.

Avec le départ de Mario Balotelli, l’OM a donc recruté Dario Benedetto pour occuper la pointe de l’attaque. Et pour le moment, l’Argentin a réussi ses débuts, ayant trouvé sa place au sein de l’équipe d’André Villas-Boas. A 29 ans, Benedetto semble donc enfin être le « grantakan » tant recherché par le club phocéen. Néanmoins, au sein de la direction de l’OM, on ne semblerait pas être rassasié. Et Andoni Zubizarreta regarderait actuellement du côté de la Juventus.

Un nouvel Argentin à l’OM ?