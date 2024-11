Real Madrid : Mbappé envoie un message à Vinicius Jr !

Jean de Teyssière

Deuxième victoire de suite pour le Real Madrid. Face à Leganés, le club de la capitale espagnole n’est pas tombé dans le piège et s’est finalement imposé assez facilement (3-0). Quatre points séparent désormais le Real Madrid du FC Barcelone avec un match en retard à disputer pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Le numéro 9 a d’ailleurs été élogieux avec son coéquipier, Vinicius Junior.

Lors de la rencontre face à Leganés, Vinicius n’a pas marqué mais a été d’une grande aide pour Kylian Mbappé. L’international brésilien a offert sur un plateau un but à Kylian Mbappé, mettant fin à une disette de 4 matchs sans marquer.

😳 OLÉ ! 🔥 1 minute de jeu et Kylian Mbappé fait déjà le show !#action #LaLiga pic.twitter.com/mro9MMHTCS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2024

«On était venus ici pour gagner»

Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est présenté devant la presse pour répondre à quelques questions. Le numéro 9 madrilène était évidemment heureux d’avoir remporté cette rencontre : « On était venus ici pour gagner parce qu'on connaissait l'importance de ce match. Il fallait qu'on gagne après le match nul du Barça (au Celta Vigo, samedi, 2-2). On a bien débuté la rencontre, avec du rythme, des bonnes combinaisons en une ou deux touches de balle et en nous installant dans le camp de Leganés. On a marqué le premier but et c'est toujours important de le mettre rapidement quand on joue à l'extérieur. Et après, en fin de match, on en a mis le deuxième et le troisième but. »

«Vini c’est un grand joueur»

Désigné homme du match face à Leganés, Kylian Mbappé n’a pas non plus manqué d’évoquer Vinicius, qui lui a offert le premier but du match : « J'ai une très bonne relation avec Vini. C'est un grand joueur. Comme tous les joueurs du Real Madrid. Comme je l'ai toujours dit, les meilleurs joueurs sont ici et on est prêts pour jouer ensemble, gagner beaucoup de matches et de titres. » Sentiment sans doute partagé par le Brésilien, qui a simplement marqué un « vamos » suivi d’un cœur sous la publication Instagram de Mbappé.