Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait peur pour l’avenir d’Arturo Vidal !

Publié le 18 décembre 2019 à 17h30 par T.M.

Du côté de Barcelone, on compte sur Arturo Vidal. Néanmoins, les derniers événements pourraient bien chambouler l’avenir du Chilien. Explications.

Remplaçant de luxe au FC Barcelone, Arturo Vidal ne veut pas continuer comme cela. Dernièrement, le Chilien avait alors été clair, il veut jouer plus sans quoi il irait voir ailleurs. Et à l’approche du mercato hivernal, l’intérêt de l’Inter Milan semble devenir de plus en plus important, d’autant qu’Antonio Conte ferait de Vidal une priorité après l’avoir eu sous ses ordres à la Juventus. Et bien que le Barça compte sur le milieu de terrain de 32 ans, l’inquiétude gagnerait actuellement la Catalogne…

Une décision aux grandes conséquences ?