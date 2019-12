Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Valverde qui voudrait absolument partir en janvier !

Publié le 18 décembre 2019 à 12h00 par B.C.

N'entrant pas dans les plans d'Ernesto Valverde, Arturo Vidal souhaiterait quitter le FC Barcelone dès cet hiver pour s'engager à l'Inter Milan. Néanmoins, les Blaugrana ne seraient pas favorables à ce départ.

Peu utilisé par Ernesto Valverde depuis le début de la saison, Arturo Vidal pourrait faire ses valises dès janvier. En effet, Antonio Conte lorgnerait l’international chilien et souhaiterait le récupérer à l'Inter. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien pour s'être côtoyé à la Juventus, mais cela ne devrait pas forcément faire avancer le dossier. En effet, le Barça refuserait de prêter son joueur cet hiver. Pourtant, la volonté d'Arturo Vidal serait claire...

Vidal veut quitter le Barça, mais...