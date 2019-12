Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo qui évoque son prix de 20M€ !

Publié le 18 décembre 2019 à 10h15 par T.M.

Avec le probable futur départ de Layvin Kurzawa, Leonardo penserait à Rayan Aït-Nouri pour venir au PSG. Le joueur d’Angers s’est d’ailleurs confié sur les différentes à son égard.

Dans les prochains mois, cela va bouger au PSG. En effet, plusieurs joueurs sont en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé. Cela serait notamment le cas d’Edinson Cavani, mais aussi de Layvin Kurzawa. N’ayant jamais convaincu avec le club de la capitale, l’international français devrait relancer sa carrière loin du Parc des Princes. Et alors qu’il sera libre en juin prochain, Kurzawa pourrait partir dès janvier dans l’optique de garder ses chances pour l’Euro 2020. Un départ qu’il faudra alors pallier au PSG et pour cela, Leonardo aurait notamment coché le nom du prometteur latéral d’Angers, Rayan Aït-Nouri.

20M€ pour Aït-Nouri ?