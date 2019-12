Foot - Mercato

Mercato : PSG, OL, OM, ASSE... Quel club de L1 sera le plus actif cet hiver ?

Publié le 18 décembre 2019 à 16h01 par La rédaction

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, les clubs de Ligue 1 s'activent en coulisse afin d'être prêt le 1er janvier, date à laquelle le marché hivernal ouvrira ses portes. Mais quel club agitera le mois de janvier ?

Considéré comme un marché d'opportunités, le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et permettra aux clubs de Ligue 1 de réajuster leurs effectifs après avoir constaté leurs forces et faiblesses durant la première partie de saison. Il ne faut pas s'attendre à d'énormes mouvements, mais pour plusieurs écuries de l'élite, le mois de janvier tombe à pic. C'est notamment le cas de l'OL qui vient de perdre coup sur coup Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, blessés jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, Juninho risque d'être très occupé cet hiver. Mais d'autres clubs de L1 seront-ils encore plus actifs ?

L'OL devrait animer le mois de janvier

Au PSG, Leonardo et Thomas Tuchel ont indiqué être satisfaits de l'effectif actuel, tandis qu'à l'OM, c'est probablement le manque de moyens financiers qui empêchera Andoni Zubizarreta d'être actif. Même problème pour Claude Puel à l'ASSE malgré sa volonté de se renforcer. Par conséquent, il faudra peut-être se tourner vers les clubs qui luttent pour le maintien pour voir du mouvement. A moins que là encore les finances manquent. Face à cette situation, des départs sont en revanche à prévoir. Plusieurs clubs chercheront à renflouer leurs caisses et profiteront donc du mois de janvier afin de faire entrer des liquidités. Et pourquoi pas les réinvestir directement.



