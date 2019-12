Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir d’Eriksen !

Publié le 18 décembre 2019 à 19h15 par T.M.

Alors que le PSG suivrait de près Christian Eriksen, en fin de contrat avec Tottenham, Daniel Levy, patron des Spurs, a fait une grande annonce concernant l’avenir du Danois.

Milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen pourrait bien être l’une des attractions du prochain mercato hivernal. A 27 ans, le Danois arrive au terme de son contrat avec les Spurs et une prolongation semble très loin. En juin prochain, il sera donc libre, mais pourrait également partir en janvier afin que Tottenham récupère quelques millions d’euros dans l’affaire. Une opportunité en or surveillée de près par de nombreux cadors européens à l’instar du Real Madrid, de Manchester United, mais aussi du PSG. Et tous les prétendants d’Eriksen partiraient sur la même ligne…

Tottenham ouvre la porte à tout le monde