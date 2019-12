Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 décembre 2019 à 15h45 par B.C.

Alors que le PSG reste l'un des clubs les plus intéressés par Emre Can, la Juventus n'aurait pas écarté la possibilité de prêter son joueur en janvier.

Toujours à la recherche de bonnes affaires à réaliser sur le marché des transferts, Leonardo aurait coché le nom d'Emre Can pour cet hiver. L'international allemand traverse une passe difficile à la Juventus, écarté par Maurizio Sarri en Ligue des Champions et n'ayant disputé que sept rencontres de Serie A depuis le début de la saison. Le milieu de terrain ne verrait donc pas d'un mauvais œil un départ en janvier, et la Juventus pourrait faciliter les choses.

La Juventus pourrait accepter un prêt d'Emre Can