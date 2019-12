Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho va affoler le mercato !

Publié le 17 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver qu'il compte réaliser avec l'OL, qui vient de perdre Depay et Reine-Adelaïde, Juninho annonce du mouvement.

L'Olympique Lyonnais a vécu un week-end catastrophique au point que la défaite contre Rennes soit relégué au second plan. En effet, les Gones ont perdu coup sur coup Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, et qui ne rejoueront pas de la saison. Des blessures qui s'ajoutent aux longues absences de Leo Dubois et Youssouf Koné. Par conséquent, l'OL devrait vivre un mercato d'hiver très animé puisqu'il va falloir compenser de nombreuses absences. Interrogé à ce sujet, Juninho, directeur sportif du club rhodanien, a confirmé que plusieurs recrues étaient attendues pour le mois de janvier.

L'OL va compenser les blessures de Depay et Reine-Adelaïde