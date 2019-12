Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo persiste et signe pour Icardi !

Publié le 16 décembre 2019 à 23h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, en a rajouté une couche sur l'arrivée de Mauro Icardi en provenance de l'Inter.

C'est ce qu'on appelle un très joli coup. Avec un Edinson Cavani en fin de contrat, Leonardo a décroché le prêt de Mauro Icardi en toute fin du mercato estival. L'attaquant prêté par l'Inter réalise des très belles choses au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, avec 13 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Plusieurs médias en Italie assurent d'ailleurs que le PSG aurait déjà décidé de lever l'option d'achat présente dans le contrat du joueur, qui est fixée à 70M€.

« Icardi est en train de faire des très bonnes choses »