Mercato - PSG : Une piste de Leonardo ouvre grand la porte à une arrivée !

Publié le 17 décembre 2019 à 1h15 par La rédaction

Charles Aranguiz figurerait dans les plans de Leonardo pour les prochaines sessions de transferts. Et l’agent du joueur a ouvert la porte à un départ vers le PSG.

Charles Aranguiz est l’un des hommes indéboulonnables dans le système mis en place par Peter Bosz au Bayer Leverkusen. Pourtant l'avenir demeure incertain et la suite de sa carrière pourrait s'écrire ailleurs. Le contrat qui le lie au club allemand arrive à échéance en juin prochain et le joueur de 30 ans ne devrait pas prolonger son bail avec le Bayer Leverkusen. Alors que l’Internacional Porto Alegre et le PSG suivraient de près sa situation, Charles Aranguiz devrait quitter l’Allemagne en fin de saison et pourrait rejoindre le club parisien.

« Aranguiz peut se rendre à l'Inter Milan ou au Paris Saint-Germain. Nous verrons »