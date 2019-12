Foot - Mercato - OL

OM/OL - Clash : Sanson répond aux attaques de Payet envers Garcia !

Publié le 16 décembre 2019 à 22h30 par H.G.

Alors que l’arrivée de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais avait fait l’effet d’une bombe en octobre dernier, notamment après son passage du côté de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson a révélé que cette nomination avait surpris les joueurs du club phocéen, sans toutefois les heurter.

« Ça fait bizarre de le voir en face, surtout quand on a eu son discours sur l’OL il y a quelques mois », lâchait Dimitri Payet le 8 novembre dernier avant le match opposant l’OM à l’OL, marquant le retour de Rudi Garcia du côté du Vélodrome. Le technicien français avait surpris beaucoup de monde le 14 octobre dernier en remplaçant Sylvinho au poste d'entraîneur de Lyon, quelques mois après avoir quitté le banc du rival marseillais et s’être pris le bec à plusieurs reprises avec Jean-Michel Aulas. La nomination de Rudi Garcia a ainsi été mal vécue par les supporters lyonnais et marseillais, mais aussi par certains joueurs de l’OM, comme en attestait la sortie de Dimitri Payet. Cependant, interrogé par Canal + , Morgan Sanson assure que le vestiaire Marseillais n’a pas forcément mal vécu l’arrivée de Rudi Garcia à l’OL.

« Qu’il aille à Lyon ou ailleurs, c’était banal pour nous »