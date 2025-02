Marion Rousse, sa belle rencontre sur les réseaux sociaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette année 2025, Marion Rousse a décidé de se lancer un nouveau défi, celui d’être présentatrice. Sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe est à la tête de son émission où elle part à la rencontre des Français à travers le pays. De quoi lui permettre de faire de belles rencontres, elles qui ont notamment commencé via les réseaux sociaux.

Ancienne championne de cyclisme, Marion Rousse a, notamment pour des questions financières, décidé de se reconvertir. Mais elle n’a pas resté loin de son sport. L’actuelle compagne de Julian Alaphilippe a suite à sa carrière de sportive professionnelle débuté en tant que consultante pour Eurosport et c’est désormais sur France Télévisions qu’elle commente les courses. Une autre casquette s’est ajoutée il y a quelques années pour Marion Rousse, celle de directrice du Tour de France femmes. Et voilà qu’il faut désormais en ajouter une nouvelle puisqu’elle est désormais présentatrice, toujours sur France Télévisions.

Marion Rousse : Alaphilippe annonce une autre histoire d’amour !

➡️ https://t.co/f4t4sDQaSl pic.twitter.com/OpqSwjK5UO — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Marion Rousse est désormais présentatrice !

Pour Télé Loisirs, Marion Rousse en avait d’ailleurs dit plus sur ce défi qu’est de présenter son émission, La Vie à Vélo. « Je n'avais pas pour ambition de faire ma propre émission, je n'y avais même jamais pensé, mais j'ai adoré l'expérience ! C'est très différent de ce que je fais habituellement mais je suis restée telle que je suis. C'est comme si les caméras n'existaient pas. C'est un nouveau chapitre dans ma vie et j'étais super honorée qu'ils pensent à moi », avait confié la compagne de Julian Alaphilippe.

« Des gens qui nous touchaient sur les réseaux sociaux »

Dans son émission, Marion Rousse part ainsi à la rencontre des Français, et ça tourne bien évidemment autour du vélo. Et à propos de ces rencontres, elle a pu faire savoir : « Le but est de voyager à travers les régions et d'aller à la rencontre de personnages avec une culture du vélo totalement différente de la mienne ou les unes des autres. C'est ça qui était hyper intéressant. Les histoires nous ont souvent touchés, on a contacté les témoins directement parce que c’étaient des gens qui nous touchaient sur les réseaux sociaux. Toutes les histoires sont tellement différentes. Les gens sont adorables, ils nous accueillent chez eux, on rentre vraiment dans leur intimité. Ils sont un peu dans la confidence, et le fait de le faire sur un vélo, je trouvais ça enrichissant. J'en suis ressortie grandie ».